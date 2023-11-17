В зоне СВО погиб подполковник Дмитрий Захаров из Новосибирска

Подполковник Дмитрий Захаров погиб в зоне СВО. Это второй сын ветерана ВС РФ Николая Захарова, погибший в ходе спецоперации. Об этом сообщили знакомые семьи.

— На СВО погиб его второй сын, подполковник, выпускник новосибирского Высшего военного командного училища, — говорится в сообщении.

Прощание состоялось, 16 ноября, в ГОК «ЗВЕЗДА».

Отмечается, что первый сын ветерана погиб еще в прошлом году.

Напомним, что в свой День рождения погиб 28-летний боец из-под Новосибирска. Он родился 10 ноября 1995 года. В сентябре этого года ушел добровольцем в зону СВО.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб Дмитрий Белоусов из Новосибирской области.