В зоне СВО погиб подполковник Дмитрий Захаров из Новосибирска

Подполковник Дмитрий Захаров погиб в зоне СВО. Это второй сын ветерана ВС РФ Николая Захарова, погибший в ходе спецоперации. Об этом сообщили знакомые семьи.
— На СВО погиб его второй сын, подполковник, выпускник новосибирского Высшего военного командного училища, — говорится в сообщении.
Прощание состоялось, 16 ноября, в ГОК «ЗВЕЗДА».
Отмечается, что первый сын ветерана погиб еще в прошлом году.
Напомним, что в свой День рождения погиб 28-летний боец из-под Новосибирска. Он родился 10 ноября 1995 года. В сентябре этого года ушел добровольцем в зону СВО.
Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб Дмитрий Белоусов из Новосибирской области.
Фото предоставлено Дмитрием Беспаловым
Рубрики :
Регионы:
Теги :