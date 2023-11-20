Ураган оставил без света 137 населенных пунктов в Новосибирской области

Вчера в результате прохождения комплексных метеоявлений в Бердске и 16 районах области без электроэнергии остались 137 населенных пунктов, 14 тысяч жилых домов или около 40 тыс человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил замначальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.

По его словам, в 6 районах разрушены кровли в 11 зданиях. В двух районах временно приостановлено автобусное сообщение в связи с осадками.

— В 9 школах области отсутствует свет. Все дети переведены на дистанционное обучение. В Малышевской СОШ пострадала кровля, но на работе школы это не сказалось, — пояснил замминистра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

В пресс-службе АО «РЭС» сообщают, что наибольшее число отключенных трансформаторных подстанций на вечер 19 ноября было зафиксировано в Болотнинском, Мошковском, Черепановском, Маслянинском, Искитимском и Тогучинском районах.

По данным министра ЖКХ Дениса Архипова, из-за сильных порывов ветра в регионе было 193 аварийных отключения, на 9.30 утра 20 ноября осталось 6 отключений.

— Последствия шквала в Новосибирске. На 8 часов зафиксировано 41 обращение. В основном они связаны с упавшими деревьями и ветками, 9 обрывов электропередач, повреждено 4 павильона, — добавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Основной удар пришелся на Ленинский район. На данный момент ликвидированы все вопросы по электроснабжению и работе общественного транспорта транспорту, павильоны восстанавливаются. Пострадавших в Новосибирске нет.

Напомним, 19 ноября в Новосибирске наблюдалось резкое похолодание, осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололедные явления, усиление ветра до 18-23м/с и местами порывы ветра до 25-27м/с.

Ранее редакция рассказывала о последствиях ураганного ветра в Новосибирской области и соседних регионах Сибири.