В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Виталий Вострецов

В ходе СВО погиб Виталий Вострецов из Новосибирской области. Об этом сообщила администрация Ордынского района.

— Он был мобилизован 29 сентября 2022 года, погиб, исполняя воинский долг, 16 октября 2023 года, — говорится в сообщении.

На выходных в селе Новопичугово Ордынского района простились с павшим воином.

Напомни, что военный из Новосибирска погиб под обстрелом в Брянской области. Парню было 24 года. Известно, что обстрел произошел в Погарском районе Брянской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб сотрудник новосибирского метрополитена Данил Крапивин.