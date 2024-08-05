Боец из Новосибирска рассказал об уникальных дронах на СВО

Замкомандира взвода с позывным «Музыкант» из Новосибирска рассказал о современном дроне самолетного типа Supercam.

Главная задача беспилотника — обнаруживать технику, скопления личного состава и отслеживать их перемещения, в основном в тыловой зоне противника. Расчеты работают круглосуточно из-за того, что наблюдение с воздуха — основной на данный момент способ ведения разведки.

— Мы работаем в совершенно разных условиях. И на передовой, и с дальних рубежей, знаем, как обеспечить работу нашей техники с любой точки», — поясняет «Известиям» заместитель командира взвода из Новосибирска с позывным «Музыкант».

Житель Новосибирска ушел в зону СВО добровольцем. В родном городе он известен как поэт и исполнитель патриотических песен. Мужчина участвовал в концертах, сборы от которых шли на СВО.

— В какой-то момент понял, что недостаточно этого от меня. Если я где и могу принести пользу для моей Родины, то это здесь, — подчеркивает он.

Беспилотники серии Supercam разрабатывает и производит госкорпорация «Беспилотные системы». Эти аппараты могут проводить тепловизионный мониторинг, лазерное сканирование, газоанализ и мультиспектральную съёмку.

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