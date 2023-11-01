Боец из Новосибирской области Валентин Чебыкин погиб в зоне СВО

Житель Кыштовского района Новосибирской области Валентин Чебыкин погиб в зоне СВО 20 октября. Парню было всего 20 лет. Об этом сообщило районное издание «Правда Севера».

Чебыкин родился в селе Чернаковка Кыштовского района. В зону СВО он отправился 20 мая этого года по контракту. Служил радистом-разведчиком группы связи роты спецназа с позывным «Шрам».

20 октября попал под минометный обстрел. Получил тяжелое ранение и скончался спустя 2,5 часа в перевязочном пункте.

Посмертно представлен к ордену Мужества.

Напомним, что Новосибирск скорбит о потере бойца Евгения Репетина, погибшем в ходе спецоперации. Церемония прощания состоится в актовом зале школы №179 на ОбьГЭСе 1 ноября в 12 часов.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб мастер спорта по самбо Сергей Вяткин из Новосибирской области.