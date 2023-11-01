Стало известно, кто чаще всего приходит служить по контракту в Новосибирской области

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, кто чаще всего приходит служить по контракту. Об этом он рассказал в эфире телеканала ОТС.

Кудрявцев отметил, что нет ярко выраженного перевеса в одну сторону и люди проходят служить из села и города, то есть 50/50. Однако статистика показывается, что все же жители районных центров и сельской местности чаще заключают контракты.

Он отметил, что в городе можно легко найти работу, а вот трудоустроиться, живя в сельской местности, гораздо сложнее. Также Кудрявцев подчеркнул, что для многих служба по контракту это способ реализовать себя.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов, получивших гражданство, в Новосибирске приглашают служить по контракту.