Новосибирец и 11 мигрантов попались на сбыте наркотиков

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела по крупной банде наркоторговцев. Дельцы, используя интернет, толкали героин и метадон своим клиентам сразу в трех регионах.
― В ОПГ входили 12 человек, из которых 11 – иностранные граждане и один – житель Новосибирска. С января по май 2023 года они организовали бесконтактный способ сбыта наркотических средств через тайники-закладки в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, ― прокомментировали в МВД по Новосибирской области.
Незаконный бизнес был пресечен сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков.
― При обыске было изъято более 7 килограммов героина и свыше 11 граммов наркотического средства метадон, ― уточнили в ведомстве.
Всем участникам ОПГ предъявлено обвинение по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах». Фигуранты находятся под стажей.
Сейчас уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд.
Фото: freepik.com.
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