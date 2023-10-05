Появилось видео с места преступления под Новосибирском, где школьница порезала одноклассницу

В распоряжении Infopro54 оказалось видео из поселка, по которому можно отследить путь 14-летней девочки в день, когда она совершила жестокую расправу над своей подругой.

Напомним, 1 октября, Вероника* пригласила свою одноклассницу Марианну* на прогулку по лесу. Девочка специально для этого в выходной день приехала на автобусе из Новосибирска в дачный поселок.

Когда подруги ушли вглубь чащи, Вероника достала канцелярский нож и искромсала 13-летней Марианне все лицо, шею и грудь. По характеру ранений стало понятно, что школьница пыталась убить девочку, перерезав ей горло. Однако жертва оказала сопротивление. Одноклассники предполагают, что причиной такого поступка могла стать зависть. Вероника ни раз говорила, что Марианна красивее ее. Сейчас пострадавшая в детской больнице, она перенесла несколько операций и находится в стабильно тяжелом состоянии. Ее обидчица под следствием в психбольнице, ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Следователи изучают видео с камер наблюдения, по которым можно отследить путь Вероники.

― Около часу дня школьница приехала на автобусе в Кудряшовское. Она была одета в темную куртку и несла в руках пакет. Выйдя из транспорта, девочка начала кому-то звонить. Предположительно Марианне. Потом уверенным шагом пошла в сторону дома своей подруги, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Через три с лишним часа Вероника снова появляется под камерами, только теперь уже в капюшоне, скрывающем лицо, в куртке наизнанку, чтобы не шокировать прохожих залитой кровью одеждой. Заметно, что девочка эмоционально возбуждена, ее движения стали более нервными. Она бесцельно ходит по району. В 16:56 садится на маршрутный автобус № 120 и уезжает домой.

В это время в диспетчерскую «112» поступает звонок от раненой Марианны, которая просит спасателей ее найти.

В настоящее время по уголовному делу, возбужденному по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего» проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. Допросить пострадавшую пока невозможно, она до сих пор находится в реанимации.

*Имена школьниц изменены.