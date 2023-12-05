«Боитесь моего сына ― сидите дома»: родители третьеклассников не пускают в школу детей из-за мальчика-тирана в Новосибирске

Скандал, разразившейся в новосибирской школе № 91, набирает обороты.

Напомним, на прошлой неделе родители учеников из 3 класса объявили байкот администрации учебного заведения из-за неадекватного ученика. Дети отказываются ходить на уроки, потому что боятся за свою жизнь. Конфликт обострился после очередной вспышки агрессии у 9-летнего Артема*. Мальчик пытался задушить сверстника, разломал шкаф, порвал учебники и тетради, выдрал клок волос из головы классного руководителя, укусил завуча. Педагоги не смогли своими силами успокоить ребенка. Им пришлось вызывать в школу группу быстрого реагирования.

Мамы и папы пытались решить проблему на протяжении нескольких лет в стенах школы, чтобы не выносить сор из избы.

― Директор нас не слышит. Она не видит ничего криминального в происходящем. Поэтому мы решили предать огласке всю ситуацию. Теперь этим делом заинтересовался следственный комитет, прокуратура и департамент образования, ― рассказали Infopro54 родители учеников.

Накануне администрация учебного заведения провела родительское собрание, куда в обязательном порядке пригласила маму Артема. Интересно, но в данный момент директора больше всего волнует не выход из конфликта, а его огласка в СМИ.

― Родители, зачем вы СМИ все это рассказываете? Ваши дети подрастут и через 2-3 года войдут в возраст пубертата, и будут потом читать про себя эти ужасы в интернете, буллинг начнется в вашем классе, ― переживают педагоги.

Они уверяют, что школа работает в правовом поле, и она уже сделала все, что было возможно.

― Мы приглашали на беседу родителей пострадавших детей и просили снять побои, написать заявление в полицию. Никто этого не сделал. А мы в ответ ничего не можем сделать без этих заявлений. Я предлагала сделать родительский патруль, который будет приходить в школу и контролировать происходящее, ― оправдывается завуч образовательного учреждения.

Мамы и папы предложили установить в классе камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать ситуацию и иметь на руках доказательства для правоохранителей.

Мама Артема заняла свою уверенную позицию, она отказалась извиняться за произошедшее и заявила, что будет сама защищаться всеми доступными способами.

― Боитесь моего сына ― сидите дома. Мой ребенок будет ходит в школу в любом случае, ― прокомментировала нападки класса женщина.

Многодетная мать уверена, что такое поведение ее ребенка провоцируют сами одноклассники. Она не считает своего сына виноватым.

― А мы ночами не спим, сидим и думаем, как идти в эту школу. Требуем, чтобы Артема исключили, перевели на домашнее обучение. Или нас исключите всех из класса Артема, ― озвучил на собрании отец одного из мальчиков.

В итоге педагоги и родители пришли к единому мнению. Семье Артема рекомендовали пройти специализированную комиссию и взять заключение у медиков. В классе директор установит камеры видеонаблюдения. Каждый факт агрессии теперь будет подкрепляться заявлением в ПДН.

Редакция Infopro54 будет следить за развитием событий.

*Имя ребенка изменено.