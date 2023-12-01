«Душил одноклассника, вырвал волосы у учителя»: бойцы ГБР обезвредили 9-летнего школьника в Новосибирске

Родители одноклассников объявили байкот администрации школы № 91 в Новосибирске из-за неадекватного ученика. Дети отказываются ходить на уроки, потому что боятся за свою жизнь.

― В школе не хотят решать проблему. Систематически избиты дети, директор бездействует. Ученик 3 класса, который учится с моей дочкой, творит полный беспредел. Вчера вырвал клок волос у классного руководителя, душил одноклассника, рвал тетради учеников, поцарапал директора школы и покусал ещё двоих детей. На 9-летнего ребёнка вызвали ГБР, так как он во время приступа агрессии разворотил весь класс, ― пожаловалась мама одной из учениц.

Как утверждают родители учеников, они готовы массово написать заявления в полицию на происходящий беспредел. Мамы слезно просят избавить школу от буйного ребенка. Журналист Infopro54 выяснил подробности этой скандальной истории.

«Бьет всех без повода»

События, происходящие в обычной школе Кировского района Новосибирска, больше напоминают криминальные сводки.

― Артем* ударил одноклассницу ногой в живот, угрожал засунуть палку девочке в интимное место, принес в школу пистолет, кусался, вырвал волосы с головы учителя, оторвал дверь шкафа, порвал учебники и тетради, душил мальчика…. Это еще не полный список всех «подвигов», которые успел совершить 9-летний ребенок за три года своего обучения сначала в одном классе, теперь в нашем. Да он никого без внимания не оставляет, цепляется к первоклассникам и даже к ребятам постарше. Мы в шоке! Дети боятся идти на уроки, ― в один голос твердят родители.

Учителя отмечают, что буйному мальчику даже не нужна никакая причина, чтобы наброситься на кого-то. Вспышки агрессии могут возникнуть совершенно на ровном месте.

― Вчера был очередной всплеск. Трое учителей не могли его успокоить, он кидался и дрался со взрослыми, как здоровый мужик. Пришлось вызывать группу быстрого реагирования. Это даже звучит страшно, мы ведь сейчас о 9-летнем ребенке говорим! Мы тоже переживаем, как он в таком состоянии домой пойдет, с ним ведь может что-то нехорошее случиться. В классе, откуда Артем перевелся были похожие проблемы, с ним уже работали наши психологи, но специалисты бессильны просто, ― выступила на школьном собрании классный руководитель.

Мама и папа хулигана тоже присутствовали на общем сборе. Они уверены, что их сын ни в чем не виноват. Утверждают, что ребенка провоцируют другие дети, а он просто защищается.

― Он нормальный мальчик, вы сейчас сильно преувеличиваете и наговариваете, ― держат оборону родители буяна.

Взаимопонимания по дальнейшему решению проблемы ни у педагогов, ни у эмоциональных мам, уставших от творящегося беспредела, уже нет.

― Вот мы сейчас ездили в травмпункт, чтобы зафиксировать следы удушения на шее моего сына. Это уже не первый случай. Я реально опасаюсь за жизнь ребенка. У него теперь еще и психологическая травма, ― говорит родительница одного из третьеклассников.

Но еще больше мамы переживают, что этот конфликт перейдёт в другую стадию. У многих малышей в этой же школе учатся старшие братья, которые способны собраться и воспитать маленького злодея.

― Младший жалуется, старший может серьезно навалять обидчику. Он у нас боксом занимается. Вот проломит ему голову, а мы потом виноваты будем. Но все уже доведено до предела, дальше терпеть уже некуда, ― опасаются родители.

«Директора на месте нет»

Чтобы выяснить какую позицию занимает администрация учебного заведения, мы дозвонились до самой школы.

― Директора на месте нет, она на совещании. Я не знаю, когда можно будет с ней связаться. Мне прокомментировать нечего ― я всего лишь секретарь, ― ответили на вопросы редакции в приемной.

В департаменте образования мэрии Новосибирска пояснили, что после огласки уже начали проводить собственное расследование. О результатах журналистам обещали сообщить после выяснения всех обстоятельств.

Подробности истории заинтересовали и правоохранителей.

― В Новосибирске следователями Следственного комитета проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются все факты, изложенные в СМИ, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

К делу также подключилась прокуратура региона.

― Будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения и иных органов системы профилактики. При наличии оснований приняты исчерпывающие меры реагирования, ― сообщили в ведомстве.

А пока взрослые решают эту непростую школьную задачку, дети предпочитают оставаться дома, чтобы не нарваться на неуправляемого одноклассника.

Редакция будет следить за развитием этой истории.

*Имя ребенка изменено.

Ранее редакция рассказывала, что психолог избила ребенка в детском садике в Новосибирске.