Бойца из зоны СВО мошенники обманули на 1 млн рублей под Новосибирском

Бойца из Карасукского района прибывшего из зоны СВО обманули мошенники. Боец отдал им более 1 млн рублей, которые он хотел потрать на покупку машины. Когда обман раскрылся, сибиряк обратился за помощью в полицию. Об этом сообщает Горсайт.

35-летнему мужчине, который вернулся с СВО, позвонили из банка. Легенда старая: рассказали, что на его счет оформляется кредит, и поэтому ему нужно срочно снимать деньги, пока все они не достались мошенникам. Военный, растерявшись, так и поступил. А потом по указанию преступников перевел их на «безопасный счет».

— Его пытался остановить работник банка, который объяснил, что эти действия похожи на мошеннические, но он проигнорировал, — пояснила Горсайту начальник следственного отдела МО МВД России «Карасукский» Наталья Бендер.

Придя домой, военный понял, его обманули. Так мужчина и потерял 1 млн 130 тыс рублей.

Боец сразу отправился в полицию и написал заявление.

Хоть бойцу и сказали, что средства не всегда удается вернуть, мужчина не расстроился. Сказал, что на свою мечту заработает ещё.

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