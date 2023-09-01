Бывшего топ-менеджера завода «Искра» начали судить в Новосибирске

31 августа в Железнодорожном суде прошло первое заседание по уголовному делу о коррупции на Новосибирском механическом заводе «Искра». Как говорится на сайте суда, заседание перенесено на 18 сентября, так как сторона защиты не явилась на заседание.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят предприниматель из Москвы Константин Еремин и заместитель директора «Искры» Олег Миргородский.

По материалам дела, Еремин платил Миргородскому и бывшему начальнику отдела снабжения завода Александру Мельникову за то, чтобы его фирмы оставались приоритетными поставщиками материалов для предприятия. По оценкам следствия, общая сумма полученных средств составила более 8 млн руб.

Константина Еремина обвиняют в мошенничестве, коммерческом подкупе и даче взятки. Олег Миргородский — в получении коммерческого подкупа.

Александр Мельников ранее пошел на сделку со следствием. Он полностью признал свою вину. Его приговорили к 6,5 годам условно и штрафу в 2 миллиона рублей. Кроме этого, с него взыскали 6,7 млн рублей в доход государства в счет конфискации денег, полученных незаконных путем.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» — крупнейшее в России оборонное предприятие, занимающее лидирующие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя широкий выбор средств инициирования, отвечает высоким требованиям качества и является конкурентоспособной как на рынке Российской Федерации, так и за её пределами. Основано в 1942 году. Учредитель — московское АО «Спецхимия», управляющей организацией которой является АО «Технодинамика» (входит в ГК «Ростех»).

Ранее редакция рассказывала, а том, что бывший замдиректора новосибирского завода подозревается в подкупе.