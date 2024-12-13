На «Сибсельмаше» могут появиться объекты торговли и соцкультбыта

На «Сибсельмаше» ситуация не тупиковая, но и не такая предметная, как хотелось бы. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Удалось не допустить непрофильного использования площадки. У приобретателя, который взял этот комплекс в ходе банкротных процедур, были намерения передать часть территории под жилищную застройку. Это решение заблокировано. Кроме того, по заявлению Минпромторга РФ инициированы процедуры по расторжению контракта, — сообщил Травников.

При этом глава региона отметил, что территория «Сибсельмаша» более запущенная, чем на «Тяжстанкогидропрессе», утрачены многие производственные корпуса и оборудование.

— Пока мы не видим потенциального инвестора. Здесь потребуется время на поиски интересантов и завершение процедур, — считает глава региона.

Андрей Травников также высказал свое мнение по поводу возможного развития территории.

— С учетом того, что территория большая, желательно к ней подходить комплексно: создавать рабочие места, а также условия если не проживания, то объекты торговли, соцкультбыта, транспортной инфраструктуры. Но основное должно быть производство, — подчеркнул Травников.

Напомним, в 2022 и 2023 годах ООО «Меркас», который выкупил банкротную площадку «Сибсельмаша», выходил на мэрию Новосибирска и правительство области с предложением о перезонировании части территории завода. Компания предлагала создать на территории площадки научно-производственный парк из 58 кластеров. 50% территории должны были занять промышленные предприятия, на которых планировалось провести реконструкцию, а также лабораторная зона, центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием, центр инжиниринга и логистическая зона. Производства планировалось разместить по кластерам, в зависимости от видов деятельности и класса опасности. В научно-образовательной зоне должны были разместить объекты для подготовки кадров, в том числе при взаимодействии с образовательными организациями. «Меркас» планировал готовить кадры и для других предприятий региона. Еще в локации была предусмотрена экспозиционная зона для презентации разработок резидентов парка, а также общественно-деловая — с бизнес-центром для проведения мероприятий. В жилой зоне разработчик планировал построить апартаменты для длительного и краткосрочного проживания как сотрудников резидентов, так и командировочных специалистов.

На этой неделе в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск региональной прокуратуры к 15 ответчикам: московским ООО «Меркас» и ООО «Перспективные строительные решения», а также новосибирским ООО «Актив» (две компании с разным ИНН), ООО «Актив-Недвижимость», ООО «Промышленная сетевая компания», ООО «Академфарм», ООО «Энергетическая сетевая компания», ООО «Сибирский оптовый центр», ООО «Сибэнергопром», ООО «НПП «АИнжиниринг», ИП Владимиру Наумову, ИП Ольге Новоевской, ООО «УК «СТМ Сервис» и мэрии Новосибирска.

Ведомство требует признать недействительными сделки по купле-продаже активов, расположенных на территории ОАО «НПО «Сибсельмаш», а также настаивает на их обращении в собственность Российской Федерации. Судя по материалам суда, прокуратура взыскивает с компаний как недвижимое имущество (земельные участки, объекты недвижимости), так и движимое (краны, автомобили, оборудование). Суд принял иск к рассмотрению и наложил на имущество компаний арест, а также запретил собственникам совершать с имуществом сделки и действия, направленные на ухудшение его состояния.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находился в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность превышала 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не было до 2020 года. В торгах, состоявшихся осенью 2020-го, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

В марте 2023 года Министерство промышленности и торговли России обратилось в арбитражный суд города Москвы с требованием о расторжении договора купли-продажи имущества стратегического новосибирского завода «Сибсельмаш» с компанией ООО «Меркас».

В декабре 2023-го Арбитражный суд Новосибирской области вынес определение о признании недействительными результатов закрытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш». Об этом сообщил конкурсный управляющий Сергей Галандин. Торги прошли в ноябре 2020 года на «Региональной торговой площадке». Договор купли-продажи актива был заключен в июне 2021 года. Суд принял решение о взыскании в доход Российской Федерации имущества, полученного ООО «Меркас» по этому договору. Арбитражный суд продлил конкурсное производство до 11 января 2024 года.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысяча кв. м (44% зданий на момент открытия конкурсного производства имели хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.

Ранее редакция сообщала о том, что на «Тяжстанкогидропрессе» планируют возродить основное производство. Эта задача будет возложена на профильного инвестора.