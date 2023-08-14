Бойцу СВО новосибирские врачи поставили в голову титановую пластину

Новосибирские медики сделали краниопластику 27-летнегому герою Тихону Седову. Год назад мужчина отправился добровольцем в зону СВО и через несколько месяцев в ходе боевых действий попал под минометный огонь, получил минно-взрывное ранение головы. Сначала сибиряка прооперировали в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского. Потом за дело взялись специалисты НИИТО. Сейчас бойца готовят к выписке.

— Наша работа заключалась в реконструктивной хирургии — краниопластике, то есть закрытии дефекта костей черепа. В течение часа мы провели операцию, закрыв дефект титановой пластиной, —рассказал старший научный сотрудник, к.м.н., врач-нейрохирург Сергей Мишинов.

Напомним, клиника НИИТО взялась помочь участнику СВО благодаря вмешательству новосибирского губернатора.