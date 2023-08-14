Самое большое спортивное сооружение за Уралом официально открыто

Андрей Травников поздравил собравшихся с Днём физкультурника и с Днём строителя, а также поблагодарил и наградил строителей, возводивших арену.

В торжественном открытии «Сибирь-Арены» приняли участие первый заместитель председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков, первый заместитель Министра спорта РФ Азат Кадыров.

Александр Жуков поблагодарил Андрея Травникова и подчеркнул, что открытие «Сибирь-Арены» – действительно настоящий праздник для всех.

Накануне открытия стадиона Андрей Травников и Александр Жуков провели двустороннюю рабочую встречу. «Сибирь-Арена» построена по нетиповому индивидуальному проекту с использованием импортозамещающих технологий и оборудования отечественных производителей. Площадь стадиона составляет 72 тысячи кв. м. При строительстве разработаны уникальные фасадно-витражные конструкции, которые были изготовлены и установлены новосибирскими специалистами.

Создание «Сибирь-Арены» осуществлено в рамках исполнения поручений президента России и реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».