Раненого в СВО сибиряка прооперируют в НИИТО по просьбе губернатора

Это стало возможно после того, как сибиряк пожаловался в соцсетях на свою проблему.

В зону спецоперации Тихон Седов отправился ровно год назад. В ходе боёв в Запорожской области попал под миномётный огонь и получил тяжелую травму головы. Теперь бойцу нужна операция – кранинопластика, которая позволит восстановить утраченную из-за ранения часть черепа. Это довольно сложное хирургическое вмешательство. Сначала врачи создают 3D-модель пациента. Затем изготовят индивидуальную пластину, которая максимально точно закроет дефект. В операционной раненый пробудет под общим наркозом 2-3 часа.

— Получить квоту было непросто, — рассказал Тихон Седов. — Я прописан в городе Рубцовске Алтайского края, но уже давно живу в Новосибирске. В родном городе специалистов, которые могли бы провести операцию на высоком уровне, нет.

Несмотря на отсутствие прописки в Новосибирске, 200 тысяч рублей, положенных военным перед отправкой, боец получил. А вот помочь с операцией в военкомате отказались.

О своей проблеме Седов рассказал в соцсетях. Информация дошла и до губернатора региона Андрея Травникова, который поручил выделить квоту на операцию.

Кранинопластику Тихону Седову должны провести уже сегодня, 8 августа. Выплат по ранению он намерен добиваться уже после лечения — через суд.

В Новосибирской области раненым бойцам выплачивают миллион рублей. В родном для Тихона Алтайском крае – вполовину меньше. Рассмотрение этого вопроса в суде назначено на конец сентября 2023 года.