Бойцы из Новосибирска пригрели в зоне СВО маленького щенка

В рядах новосибирских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, появился новый четвероногий боец.
По информации Народного фронта Новосибирской области, защитники во время выполнения боевой задачи нашли щенка, которому было около двух месяцев, и его погибшую маму. Они не смогли оставить малыша и забрали его с собой.
– Четверолапый ещё не успел получить свой позывной от бойцов за полтора дня и парни попросили главу Новосибирского реготделения Народного фронта Светлану Сергеевну выбрать для него счастливое имя, – говорится в сообщении Народного фронта Новосибирской области.
Она предложила назвать щенка Сарматом.
Представители ОНФ пообещали привозить Сармату гостинцы.
Ранее редакция сообщала о том, что бойцы из Новосибирска приютили хорька в зоне СВО.
Источник фото: Народный фронт Новосибирской области.
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