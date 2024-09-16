Бойцы из Новосибирска пригрели в зоне СВО маленького щенка

В рядах новосибирских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, появился новый четвероногий боец.

По информации Народного фронта Новосибирской области, защитники во время выполнения боевой задачи нашли щенка, которому было около двух месяцев, и его погибшую маму. Они не смогли оставить малыша и забрали его с собой.

– Четверолапый ещё не успел получить свой позывной от бойцов за полтора дня и парни попросили главу Новосибирского реготделения Народного фронта Светлану Сергеевну выбрать для него счастливое имя, – говорится в сообщении Народного фронта Новосибирской области.

Она предложила назвать щенка Сарматом.

Представители ОНФ пообещали привозить Сармату гостинцы.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцы из Новосибирска приютили хорька в зоне СВО.