Бойцы из Новосибирска приютили хорька в зоне СВО

Новосибирские бойцы в зоне спецоперации не только знамениты своей сибирской отвагой, но и добрым сердцем.
Как сообщают в группе «Народный Фронт | Новосибирская область» в Вконтакте, в автомобильном батальное появился новый четвероногий боец – хорек Игорь.
— Прозван так за хитрую изворотливую натуру, неуставные отношения и пакостный характер, — говорится в сообщении сообщества.
Военные подчеркиваю, что маленький боец приносит массу пользы. По словам бойцов, он уничтожает грызунов и не допускает их к продовольствию. Однако, хорек любит устраивать беспорядок, чем не даёт им заскучать.
При этом он очень дружелюбен по отношению к своим и ластится, как домашний щенок, как отмечают бойцы.
Ранее редакция сообщала о том, что шапочки для бойцов СВО связала 91-летняя пенсионерка из Новосибирска.
Источник фото: «Народный Фронт | Новосибирская область».
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