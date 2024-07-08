Бойцы из Новосибирска приютили хорька в зоне СВО

Новосибирские бойцы в зоне спецоперации не только знамениты своей сибирской отвагой, но и добрым сердцем.

Как сообщают в группе «Народный Фронт | Новосибирская область» в Вконтакте, в автомобильном батальное появился новый четвероногий боец – хорек Игорь.

— Прозван так за хитрую изворотливую натуру, неуставные отношения и пакостный характер, — говорится в сообщении сообщества.

Военные подчеркиваю, что маленький боец приносит массу пользы. По словам бойцов, он уничтожает грызунов и не допускает их к продовольствию. Однако, хорек любит устраивать беспорядок, чем не даёт им заскучать.

При этом он очень дружелюбен по отношению к своим и ластится, как домашний щенок, как отмечают бойцы.​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что шапочки для бойцов СВО связала 91-летняя пенсионерка из Новосибирска.