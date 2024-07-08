Подростка избили на пляже в Новосибирске из-за модной прически

Двое мужчин, отдыхающие на пляже СНТ «Кедр» проявили необоснованную агрессию к 16-летнему парню. Юноша был на берегу вместе с матерью и сначала в перепалку с обидчиками вступила она.

О произошедшем сибирячка рассказала в социальных сетях.

― Мы вместе с сыном пошли купаться. На берегу заметили компанию из двух мужчин, женщины и ребенка. Взрослые выпивали. Потом один из них стал интересоваться, какого пола у меня ребенок, а затем пошли оскорбления в адрес сына из-за его прически. Они мне говорили, что я «неправильная» мать. Сын за меня заступился и попросил их не выражаться. Тогда они прямо озверели и набросились на него, начали жестоко избивать прямо на моих глазах, ― вспоминает женщина.

Мать пыталась оттащить обидчиков от своего ребенка, но ее с силой толкнули в воду.

После конфликта семья поехала в травмпункт. У подростка, со слов родителей, зафиксировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Женщина написала заявление в полицию.

Ранее редакция писала, что сибирячке сломали нос в 13-м троллейбусе в Новосибирске.