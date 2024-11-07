Более 10 пешеходов погибли за октябрь в Новосибирской области

За октябрь в Новосибирской области произошло 103 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В результате 97 человек получили травмы, а 11 человек погибли.

— Напоминаем, водителям необходимо снижать скорость перед пешеходным переходом, быть готовыми к появлению пешеходов, — предупредили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Пешеходам в свою очередь следует быть особенно внимательными на дороге. Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности. Также рекомендуется использовать световозвращающие элементы.

В пресс-службе ГАИ также напомнили, что за переход дороги в неположенном месте пешеходам грозит штраф в размере 500 рублей. Водители, которые не пропустили пешеходов, имеющих преимущество в движении, будут обязаны выплатить штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионер на иномарке погиб, влетев в КАМАЗ, под Новосибирском.