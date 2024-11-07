Последний из 80 троллейбусов «Горожанин» отправился в Новосибирск

Последний троллейбус «Горожанин» отправлен из Уфы в Новосибирск. Всего в столицу Новосибирской области отправлено 80 подобных машин.
— Как и планировалось, к концу года наш парк в итоге обновится на 258 новых троллейбусов. Они уже работают на маршрутах 36, 29, 8, 7, 5, 4, 10 и 23, — говорится в сообщении Максима Кудрявцева, мэра Новосибирска.
Напомним министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский сообщал, что с 2018 года в регионе было приобретено беспрецедентное количество троллейбусов, автобусов и трамваев — 606 единиц.
Новая техника способна преодолевать расстояние до 20 километров без подключения к контактной сети, что значительно упрощает жизнь пассажиров и удлиняет маршруты. Кроме того, в новом общественном транспорте есть система видеонаблюдения, тревожная кнопка и кнопка вызова водителя.
«Горожанин» — это низкопольная модель троллейбуса с зоной для маломобильных граждан и увеличенным автономным ходом.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в топ-5 городов-миллионников по внедрению экологичного транспорта.
Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм
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