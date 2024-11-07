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Новые правила въезда для иностранцев в Россию вступили в законную силу

  • 07/11/2024, 12:45
Автор: Ольга Кирсанова
Новые правила въезда для иностранцев в Россию вступили в законную силу
Документы мигрантов переведут на русский, а репатрианты сразу смогут получить ВНЖ

Новые правила въезда иностранцев на территорию Российской Федерации вступили в силу 7 ноября. Согласно нововведениям, мигрантам вместе с транслитерацией документов предложат бесплатно встать на геномный учёт.

А репатрианты — участники программы добровольного переселения — получат вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание.

К репатриантам относятся люди, до 24 февраля 2022 года проживавшие за рубежом, но имеющие исторические корни в России и желающие вернуться на родину. Вернуться могут те, кто ранее добровольно отказался от российского гражданства, родился или жил на территории РСФСР, имел гражданство Советского Союза. Так же по по упрощённой схеме вернуться в Россию могут дети, внуки и правнуки тех, кто проживал на территории РСФСР либо территориях, относившихся к Российской империи, в пределах государственной границы и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

Обязательным условием для них является участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников или получение статус члена семьи участника этой программы.

Для получения вида на жительство репатриантам не придётся подтверждать владение русским языком, знания истории России и основ законодательства страны.

В отличие от участников госпрограммы, мигрантам попасть в нашу страну станет сложнее. Документы с их именами и фамилиями будут переводиться на русский язык, что позволит избежать ошибок при внесении данных в государственные системы, оперативно выявлять наличие нарушений законов РФ у иностранных специалистов и не допускать их в страну. Также для установления личности закон разрешает использовать биологические материалы, полученных при государственной геномной регистрации.

Предполагается, что новые правила усилят контроль за приезжими в России.

Напомним, ужесточения правил въезда для мигрантов в Россию ранее анонсировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём Телеграм-канале. Пост вызвал волну негодования у подписчиков: некоторые поддержали инициативу властей, однако, большинство назвали это бесполезной полумерой. Россияне считают, что только визовый режим может сдержать поток иностранцев в регионы страны.

Принятые Госдумой меры для регулирования незаконной миграции в стране поддержал новосибирский депутат Ростислав Антонов, назвав их шагом в верном направлении. Однако он отметил, что для контроля миграции в стране этого недостаточно. По мнению депутата, существующая система выдачи патентов мигрантам недостаточно эффективна, что приводит к налоговым потерям и затрудняет контроль за нахождением иностранцев в стране.

Антонов предложил ограничить въезд семей мигрантов и обязать трудовых мигрантов приезжать только по контракту, заключённому на родине, с обеспечением их проживания и медобслуживания за счёт работодателя.

— Нужно вести тотальный запрет на ввоз их семей, чтобы они жили у себя дома. Мигрант по контракту работу выполнил, получил деньги, заплатил налоги и уехал обратно. Чтобы медобслуживание и проживание было за счёт работодателя, — высказался депутат Горсовета.

Ростислав Антонов также считает, что необходимо ужесточить требования для тех, кто претендует на гражданство, включая обязательное знание русского языка и принятие российских законов.

Ранее редакция сообщала о том, что в региональном ГУ МВД заявили о массовом оттоке мигрантов из Новосибирской области. По словам зама главы ведомства Кирилла Травина, за прошедшую неделю через пункты пропуска выехало 10 843 иностранца, въехало 7 903. Травин отметил, что из 2857 иностранцев, вставших на миграционный учёт, только 1876 прибыли в Новосибирск на заработки.

Фото Юлии Даниловой

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ужесточение правил въезда репатрианты Мигранты законодательство


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