Более 100 литров алкоголя изъято на медовой ярмарке в Новосибирске

Свыше 100 литров алкоголя изъято из незаконного оборота на территории городской ярмарки на площади им. Пименова в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— В прокуратуру Октябрьского района поступила жалоба жителя города на несанкционированную продажу алкоголя на ярмарке меда, — говорится в сообщении.

После проведенной проверки факты подтвердились и надзорному ведомству пришлось изымать контрафакт.

— Было изъято 108,5 литров продукции, которая направлена на экспертизу. Организатору проведения ярмарки прокуратура внесла представление, — добавили в прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выявила 46 нарушений по вывозу мусора в Новосибирске.