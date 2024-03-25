Более 100 новосибирцев проверили лёгкие в передвижном флюорографе

На станции метро «Площадь Ленина» в Новосибирске работал передвижной флюорограф. Осмотры нужны для раннего выявления туберкулёза, и эта ежегодная акция всегда находит отклик у жителей нашего города.
— Посмотрели 115 человек и выявили десять положительных — это огромное количество. Это большое подспорье в профилактике туберкулёза, — рассказала Анна Пятибратова, главный врач Новосибирской областной клинической туберкулёзной больницы.
Люди проходили в порядке живой очереди.
Обработанные снимки медики передадут в поликлиники по месту жительства. Затем врачи сообщат своим пациентам результаты.
Ранее редакция сообщала о том, что к борьбе с «зайцами» на общественном транспорте Новосибирска привлекут Росгвардию.
Источник: сайт Минздрава Новосибирской области.
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