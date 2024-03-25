«Цену обговорим»: сообщения с предложением совершить теракт в метро приходят жителям Новосибирска

Жители Новосибирска пожаловались на рассылку сообщений с предложением совершить теракт в метрополитене. Об этом сибиряки сообщили в социальных сетях.
— Все входы и выходы у нас есть, план захвата тоже, — пишут неизвестные спамеры.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, сообщения приходят пользователям в телеграм со скрытых номеров. Фейковые предложения получили жители Чистополя (Татарстан), Тулы, Екатеринбурга, Калининграда, Йошкар-Олы и других.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на данный выпад злоумышленников порекомендовала россиянам блокировать их сообщения.
— Подростки из разных городов продолжают присылать сообщения с предложениями совершить теракт, которые им прислали провокаторы. Не ведитесь и сразу блокируйте, — написала Мизулина в своем Телеграм-канале.
Ранее редакция сообщала о том, что школы Новосибирска подверглись массовой рассылке с угрозами о нападении. Авторы постов публикуют фото образовательных учреждений, автомата и самодельного взрывного устройства. Под каждым снимком они оставляют угрожающие подписи.
Источник фото: freepik.com/автор Drazen Zigic,Телеграм-канал АСТ-54
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