«Цену обговорим»: сообщения с предложением совершить теракт в метро приходят жителям Новосибирска

Жители Новосибирска пожаловались на рассылку сообщений с предложением совершить теракт в метрополитене. Об этом сибиряки сообщили в социальных сетях.

— Все входы и выходы у нас есть, план захвата тоже, — пишут неизвестные спамеры.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, сообщения приходят пользователям в телеграм со скрытых номеров. Фейковые предложения получили жители Чистополя (Татарстан), Тулы, Екатеринбурга, Калининграда, Йошкар-Олы и других.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на данный выпад злоумышленников порекомендовала россиянам блокировать их сообщения.

— Подростки из разных городов продолжают присылать сообщения с предложениями совершить теракт, которые им прислали провокаторы. Не ведитесь и сразу блокируйте, — написала Мизулина в своем Телеграм-канале.

Ранее редакция сообщала о том, что школы Новосибирска подверглись массовой рассылке с угрозами о нападении. Авторы постов публикуют фото образовательных учреждений, автомата и самодельного взрывного устройства. Под каждым снимком они оставляют угрожающие подписи.