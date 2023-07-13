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Новосибирский производитель овощей ускорит упаковку продукции

  • 13/07/2023, 15:29
Один из крупнейших производителей картофеля и овощей в Новосибирской области – «Дары Ордынска» – вступил в национальный проект «Производительность труда». В хозяйстве рассчитывают ускорить упаковку овощей и выйти на новые рынки сбыта.
ОПХ «Дары Ордынска» – один из крупнейших производителей овощей в регионе, на полях в Ордынском районе выращивают картофель, капусту, морковь, свёклу, зерновые иНовосибирский производитель овощей ускорит упаковку продукции зернобобовые культуры. Годовой объём выпуска продукции около 24 тысяч тонн. Овощи поставляются в крупные торговые сети области и соседних регионов, а картофель – компании PepsiCo, которая выпускает чипсы Lay’s.
В ближайшие полгода в хозяйстве проведут анализ технологического процесса от закупки семян и удобрений до реализации готовой продукции. Внедрять инструменты бережливого производства и оптимизировать процессы на предприятии начнут с сортировки и упаковки овощей. Вместе с командой ОПХ «Дары Ордынска» этим займутся эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития НСО.
Чтобы повысить производительность труда, на предприятии планируется сократить сроки мойки и фасовки продукции, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов, оптимизировать загрузку складов, грамотно организовать рабочее пространство.
«Мы хотим меняться: увеличить производительность, устранить потери, повысить урожайность, при этом не производя излишнюю продукцию. Конечно, трудно участвовать в нацпроекте, когда у нас идёт разгар сезона, но это поможет нам и экспертам РЦК увидеть все потери и оптимизировать наш производственный процесс. Параллельно мы начали развивать инфраструктуру – строим новые овощехранилища с расчётом на дополнительный объём выпуска продукции. У нас в планах – выход на зарубежные рынки», – рассказал директор ОПХ «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов.
Он добавил, что рост производительности и последующее улучшение финансового состояния хозяйства, приведут к повышению зарплаты работников.

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Дары Ордынска АИР НСО агропром


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