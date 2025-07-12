Более 100 тысяч пенсионеров получают надбавку по возрасту в Новосибирске

Выплата надбавок для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы в России с 2025 года оформляется автоматически, включая случаи, когда эти условия выполнены в текущем году. Отделение СФР по Новосибирской области устанавливает надбавку без требования наличия ухаживающего лица.

К июню 2025 года число получателей выплаты в регионе достигло 103 тысяч, годом ранее — 52 тысячи человек. Размер надбавки индексируется ежегодно наравне с пенсией, что увеличивает выплаты после январской, февральской и апрельской индексаций. Выплаты по уходу за нетрудоспособными входят в госпрограмму социальной поддержки.

Стоит отметить, что размер фиксированной выплаты на общих основаниях — 8 907,70 рублей, в двойном размере — 17 815,40 рублей. Аналогичная доплата назначается и получателям страховой пенсии, имеющим инвалидность 1 группы.

Напомним, ранее для того, чтобы получить эту надбавку пенсионерам нередко приходилось договариваться с неработающими знакомыми, которые, якобы, брали на себя обязательства по уходу за ними. Кто-то соглашался на это просто так, а кто-то — за часть надбавки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Выплаты начнутся в августе, однако, конкретные сроки выплаты могут варьироваться в зависимости от региона проживания.