В Новосибирской области работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

В августе 2025 года работающие пенсионеры смогут рассчитывать на автоматическое увеличение страховой пенсии при условии, что в 2024 году работодатели перечисляли за них страховые взносы. Как сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) в интервью «Российской газете», максимальная прибавка может составить до 437 рублей.

Процедура перерасчета не требует подачи заявлений: необходимая информация о трудовом стаже и взносах автоматически передается в Социальный фонд от работодателей. Величина прибавки определяется количеством пенсионных баллов, заработанных в 2024 году. Максимально учитываются три балла, что, исходя из стоимости одного коэффициента в 145,69 рубля (действующей с января 2025 года), эквивалентно 437 рублям.

Гаврилов подчеркнул, что даже если пенсионер накопил больше баллов, для перерасчета будут учтены только три. Выплаты начнутся в августе, однако, конкретные сроки могут варьироваться в зависимости от региона проживания.

Напомним, что 8 мая депутат Госдумы Сергей Миронов выразил обеспокоенность тем, что увеличение пенсий в России не успевает за ростом цен и заработной платы, и предложил проводить индексацию ежеквартально. Миронов также призвал к пересмотру принципов расчета пенсии и механизма ее индексации, настаивая на том, что минимальная пенсия должна быть не ниже стоимости потребительской корзины, которую, по его мнению, следует расширить.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили пересмотреть подходы к индексации пенсий в России.