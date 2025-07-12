В НВВКУ планируют построить две казармы на 1200 человек

В Новосибирском высшем военном командном училище планируют построить две казармы, каждая из которых рассчитана на 600 человек. Об этом сообщил врио главнокомандующего сухопутными войсками России Александр Матовников в ответе депутату Госдумы от Новосибирской области Ренату Сулейманову. Фотографию документа Сулейманов разместил в своем Telegram-канале. Ответ датирован 23 октября 2024 года.

— В ННВКУ планируется организовать мероприятия по поэтапному капитальному строительству двух казарм в рамках государственного оборонного заказа на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов, — говорится в документе.

Судя по ответу, в 2025 году училище планирует капитально отремонтировать казарму № 2. До конца 2024 года должны были обновить 2, 3 и 4 этажи общежития № 1.

— Надеюсь, что теперь решение этой проблемы ускорится, — пишет Сулейманов.

Напомним, в конце июня Новосибирск посетил министр обороны России Андрей Белоусов. В начале июля на заседании экспертного совета Минобороны он резко раскритиковал условия проживания курсантов НВВКУ. Министр отметил, что курсанты вынуждены жить в палатках.

— Нам нужно поменять систему управления военным образованием. Сейчас побывал в Новосибирском училище. Это гордость наша вообще-то. Основная часть курсантов этого училища живет в палатках. При 35-градусных морозах, которые имеют место в Новосибирске. Вот до чего довели, вот наша система управления как работает. Материальная база в лучшем случае 20-летней давности. И без создания системы управления мы это не решим, — сказал Белоусов.

Новосибирское высшее военное командное училище имени Жукова, основанное в 1967 году, является ведущим учебным заведением Минобороны России. За годы работы подготовило более 21 тысячи офицеров, включая 50 генералов. 68 выпускников и один военнослужащий удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России. Училище предлагает специальности по глубинной и войсковой разведке, мотострелковым подразделениям и военно-политической работе.

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