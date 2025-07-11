Российский облачный бизнес готовится привлекать инвесторов

Резкий рост спроса на технологии искусственного интеллекта (AI), машинного обучения (ML), блокчейна и больших данных (BigData) стимулирует рост облачного рынка в России. Такой тренд отметил Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud. По его словам, к концу 2025 года его совокупный стоимостной объем рынка РФ приблизится к 400 млрд рублей.

—Технологии искусственного интеллекта (AI) требуют значительных объемов высокопроизводительных вычислительных мощностей и высоконагруженных облачных ресурсов. При этом на рынке по-прежнему наблюдаются трудности с поставками оборудования крупных западных вендоров. Еще одна проблема — дефицит кадров в сфере виртуализации. В результате все больше компаний переходит с собственной инфраструктуры на сервисы локальных поставщиков облачных ресурсов, — констатирует Лебедев.

По его словам, пока предложение высокопроизводительной облачной инфраструктуры ниже уровня спроса, но локальный бизнес в этом сегменте активно развивается. Эксперты компании прогнозируют, что по итогам 2025 года сегмент рынка облачных сервисов для высоконагруженных информационных систем возрастет более чем на 45-50%. При этом доля частных облачных решений может вырасти до 15% от рынка в целом.

— Приватные облачные среды интересны тем, что обеспечивают максимальный контроль над собственными данными и инфраструктурой. Они используются для информационных систем под нейросети, ориентированные на узкоспециализированные задачи бизнеса, —поясняет Владимир Лебедев.

Еще один четко просматривающийся тренд рынка: резкий рост сегмента защищенных облачных серверов в рамках ФЗ-152 — до 40% за год. Это обусловлено ростом объема данных и ужесточением требований к их безопасности, а также к нормам локализации.

По наблюдению эксперта, новый рывок на рынке России демонстрируют облачные решения на основе открытых платформ — локализованных open-source проектов.

— В целом российские облака укрепляют позиции на внутреннем рынке, в том числе за счет региональной экспансии. Мы не исключаем, что за счет высоких темпов роста отечественные облачные игроки будут выходить на международный уровень, а также привлекать международных инвесторов и партнеров. Например, из стран Азиатского региона и Персидского залива, — прогнозирует Владимир Лебедев.

Напомним, в Новосибирске на данный момент работает 9 центров обработки данных: Центр информационных технологий Академпарка, Дата-центр «Новосибирск», «Мегафон», «Адман», «Центральный», «СибТелКо», «МТС», ABC data center, KEY POINT. В феврале 2025 года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало московской компании ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» разрешение на строительство центра обработки данных NK ПАРК «DC НСК-Октябрьский».

Ранее редакция сообщала о том, что киберполицейские предупредили о рисках облачного хранения данных.