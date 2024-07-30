Более 104 млн рублей хочет взыскать с новосибирского субподрядчика турецкая компания

В Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением обратилось московское представительство компании Ant Yapi Sanaii Ve Tidzharet Anonim Shirketi (турецкий строительный холдинг Ant Yapi). Компания требует взыскать с ООО «Строительная компания «НСК-Строй» (Новосибирск) более 104 млн рублей необоснованного обогащения по двум субподрядам и задолженности.

Иск принят к производству. Рассмотрение дела назначено на 26 августа. К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ФКУ «Ространсмодернизация».

По информации редакции Infopro54, договор субподряда, по которому представительство турецкой компании требует с «НСК-Строй» 85,1 млн рублей необоснованного обогащения, был заключен в 2022 году при строительстве аэропортового комплекса «Мирный» в Республика Саха (Якутия). Компания была привлечена для выполнения строительно-монтажных работ. Цена договора составила почти 279 млн рублей.

ООО «Ант Япы» — часть международного холдинга Ant Yapi Sanaii Ve Tidzharet Anonim Shirketi (турецкий строительный холдинг Ant Yapi), крупнейшая турецкая девелоперская и генподрядная компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве объектов гражданского и промышленного назначения. По данным Seldon Basis, представительство компании создано в Москве в 2015 году. С 2017 года директором представительства является Бейяз Эртан. По данным сервиса, в активе представительства имеется один госконтракт на строительство аэропортового комплекса «Мирный» в Республика Саха (Якутия) на сумму 11,3 млрд рублей.

В 2020 году турецкая Ant Yapi заключила контракт с АО «Аэропорт Толмачево» на выполнение первого этапа реконструкции аэровокзала со строительством нового терминала. Он был запущен в начале 2023 года. Объем инвестиций составил 13,6 млрд рублей. Весь проект реконструкции аэропорта будет реализован в два этапа. Его планируют завершить к 2025 году. Общая площадь аэровокзального комплекса составит более 100 тыс. кв. м.

ООО СК «НСК-Строй» создано в 2016 году в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Компания занимается разборкой и сносом зданий. Единственный собственник и генеральный директор организации Гарик Мхеян. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 233,6 млн рублей (2022 год— 627,2 млн рублей), чистый убыток — 62,6 млн рублей (в 2022 году убыток составлял 122,6 млн рублей). В активе компании 36 контрактов в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было подписано c администрация города Болотное Болотнинского района Новосибирской области (основной заказчик).

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