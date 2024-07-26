Суд решил спор о вентиляторах в метро Новосибирска

Арбитражный суд Новосибирской области разрешил спор по вопросу установки вентиляторов в подземке. В споре участвовали «Новосибирский метрополитен» и ООО «Алтайская сила».

Метрополитен боролся за то, что вентиляторы установлены не по ГОСТу, и потребовал устранить недостатки. А ООО «Алтайская сила» настаивало на оплате выполненных работ.

Метрополитен заключил с ООО «Алтайская сила» договор на установку двух вентиляторов. Стоимость – 290 тысяч рублей. Во время приемки было обнаружено, что угол поворота корпусов не соответствует требованиям.

ООО «Алтайская сила» обжаловало это требование.

Суд поддержал позицию метрополитена и обязал организацию заменить вентиляторы.

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