Суд решил спор о вентиляторах в метро Новосибирска

Арбитражный суд Новосибирской области разрешил спор по вопросу установки вентиляторов в подземке. В споре участвовали «Новосибирский метрополитен» и ООО «Алтайская сила».
Метрополитен боролся за то, что вентиляторы установлены не по ГОСТу, и потребовал устранить недостатки. А ООО «Алтайская сила» настаивало на оплате выполненных работ.
Метрополитен заключил с ООО «Алтайская сила» договор на установку двух вентиляторов. Стоимость – 290 тысяч рублей. Во время приемки было обнаружено, что угол поворота корпусов не соответствует требованиям.
ООО «Алтайская сила» обжаловало это требование.
Суд поддержал позицию метрополитена и обязал организацию заменить вентиляторы.
Ранее редакция сообщала о том, что китайская компания готова строить метро в Новосибирске.
Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова
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