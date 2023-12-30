Капибара в Новосибирском зоопарке искупалась в тазике перед Новом годом

Известная любительница животных Анна Новикова в канун Нового года побывала в Новосибирском зоопарке. Сибирячке удалось снять на видео интимный процесс принятия ванн забавными капибарами.

― Одна сидит в тазике, а вторая плавает в бассейне, ― прокомментировала кадры частая посетительница зверинца.

Вокруг чистоплотных барышень гуляют, подняв полосатые хвосты, вальяжные лемуры.

― С таким видом ходят, что «вот, мол, опять воду по полу поразливали эти капибары», ― прокомментировала видео в соцсетях подписчица Анны.

Шикарный зимний вольер животных напоминает человеческий спа-комплекс. Видно, что и крупным грызунам, и их соседям там тепло и комфортно.

Ранее редакция рассказывала про любимца публики манула, который уже переоделся в зимнюю шубку и готов к холодам.