Три поликлиники Группы «ВИС» вышли на финальную стадию строительства

Первые три поликлиники, которые строятся в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства, находятся на финальной стадии строительства. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС». Общая строительная готовность объектов оценивается в 72 %. Напомним, что в январе компания заявляла о готовности в 60%.
— Проект по созданию 7 поликлиник — самый крупный для системы здравоохранения Новосибирской области. Никогда ещё одновременно не строилось столько объектов. Важное преимущество формата ГЧП заключается в том, что по итогам реализации проекта появится семь современных медицинских центров, полностью оснащённых всем необходимым: от сложной медицинской техники до мебели и инвентаря, — отметил генеральный директор медицинского дивизиона Группы «ВИС» Сергей Парсаданян.
Напомним, что арбитражный суд Новосибирской области взыскал с «Седьмой концессионной компании» (входит в группу «ВИС») 600 тыс. рублей неустойки. Изначально требования составляли 54 млн рублей, однако позднее они были уменьшены до 43 млн рублей. Суд посчитал сумму неустойки завышенной.
Ранее редакция сообщала о том, что чистовая отделка помещений началась в трёх ГЧП-поликлиниках в Новосибирске.
Фото с сайта Группы «ВИС»
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