Три поликлиники Группы «ВИС» вышли на финальную стадию строительства

Первые три поликлиники, которые строятся в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства, находятся на финальной стадии строительства. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС». Общая строительная готовность объектов оценивается в 72 %. Напомним, что в январе компания заявляла о готовности в 60%.

— Проект по созданию 7 поликлиник — самый крупный для системы здравоохранения Новосибирской области. Никогда ещё одновременно не строилось столько объектов. Важное преимущество формата ГЧП заключается в том, что по итогам реализации проекта появится семь современных медицинских центров, полностью оснащённых всем необходимым: от сложной медицинской техники до мебели и инвентаря, — отметил генеральный директор медицинского дивизиона Группы «ВИС» Сергей Парсаданян.

На данный момент, в поликлиниках смонтированы все лифты, проведены пуско-наладочные работы. Заканчиваются работы по устройству фасадов здания, отделочные работы выполнены на 40%, внутренние сети здания устроены на 57 %, на прилегающей территории ведутся работы по благоустройству. Достроить объект планируется до конца года. В 2023 году планируется сдача в эксплуатацию 3 поликлиник, ещё 4 будут достроены в 2024 году.

Напомним, что арбитражный суд Новосибирской области взыскал с «Седьмой концессионной компании» (входит в группу «ВИС») 600 тыс. рублей неустойки. Изначально требования составляли 54 млн рублей, однако позднее они были уменьшены до 43 млн рублей. Суд посчитал сумму неустойки завышенной.

Ранее редакция сообщала о том, что чистовая отделка помещений началась в трёх ГЧП-поликлиниках в Новосибирске.