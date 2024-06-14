Новосибирск оказался на последнем месте в рейтинге имиджа городов в восприятии населения

Аналитический центр НАФИ в партнерстве с Фондом Росконгресс провели пилотное исследование культурных кодов российских городов и ключевых направлений развития городской среды, основанное на оценках жителей 17 городов.

Новосибирск занял последнее место в рейтинге имиджа городов в восприятии населения. Исследование показало, что индекс удовлетворенности новосибирцев составляет 66%. Тем не менее, 92% горожан поддерживают создание культурного кода города.

— Перспективы развития Новосибирска продиктованы промышленной историей региона, создавшей разрозненность облика – городу, по мнению жителей, не хватает единого стиля. У горожан выражен запрос на повышение экологичности, безопасности и комфортности городской среды. Природный ресурс, которым располагает Новосибирск, может стать источником вдохновения для художников, архитекторов и дизайнеров, побудив их создавать произведения искусства и архитектуры, отражающие неповторимый характер и дух Сибирского региона, — говорится в исследовании.

Помимо Новосибирска в проекте участвовали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Пушкин (Ленинградская область).

Верхнюю строчку рейтинга имиджа городов в восприятии населения занял Санкт- Петербург. Индекс удовлетворенности населения здесь составил 81%. Создание культурного кода поддерживают 82% жителей города.

На втором месте Москва. (80% и 81% соответственно. Замыкает тройку лидеров город Пушкин. Индекс удовлетворенности жителей Пушкина такой же, как и в Москве- 80%, создание культурного кода поддерживают лишь 64%. Отмечается, что эти города задают тренды для других. В них сильные традиции и устоявшиеся культурные нормы, а также развитая культурная инфраструктура (музеи, театры, галереи, библиотеки и т. д.)

По мнению организаторов исследования, тренды запросов горожан отражают потребность в повышении безопасности, экологичности и создании комфортной среды, доступной для всех жителей города. Эти тенденции универсальны и характерны для всех исследуемых городов.

Кроме того, высокая значимость оформления парков, выявленная во всех городах, подкрепляет важность озеленения города для горожан.

— В некоторых городах с промышленным прошлым жители все больше выступают за сдвиг фокуса с промышленности на природу. Быстрые темпы урбанизации и индустриализации в прошлом привели к загрязнению окружающей среды и снижению качества жизни в настоящем. Жители этих городов стремятся восстановить связь с природой и создать комфортные рекреационные зоны. Это изменение приоритетов отражает растущее осознание важности природы для физического, психического и социального благополучия горожан, — говорят в НАФИ.

Беспокоящим фактором у горожан выступает непредсказуемость архитектуры современных строящихся зданий.

Ранее редакция сообщала, что в Инюшенском бору Новосибирска обновят только зелёные насаждения. В онлайн-голосовании по выбору варианта благоустройства бора приняли участие более 2 тысяч человек.