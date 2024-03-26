Более 1,4 млн человек привились от гриппа в Новосибирской области

Чуть больше 1 млн 400 тысяч жителей Новосибирской области привились от гриппа. Новосибирцы из групп риска по тяжелому течению гриппа, а также пациенты, имеющие хронические заболевания привиты на 75%, сообщила на пресс-конференции главный внештатный специалист по иммунопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева.

— Если смотреть в целом, то в этом году более 50% населения в регионе иммунизированы. Государственное задание, которое стоит перед регионом исполнено полностью, — сказала она.

Татьяна Ивлева добавила, что прививки от гриппа поставили более 60% детей.

Главный внештатный инфекционист регионального Минздрава, главный врач городской инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова уточнила, что в регионе сейчас преобладает вирус свиного гриппа (H1N1), впервые выявленный в 2009 году.

— Сейчас преобладающий у пациентов, если они заболевают гриппом, является грипп А, H1N1, в очень небольшом количестве грипп B и респираторные другие вирусы, — отметила она.

По ее словам, за сезон 2023/24 в Новосибирской области зарегистрирован один смертельный случай от последствий гриппа. Это была пожилая женщина старше 70 лет, которая не была привита.

Медицинские организации Новосибирской области используют вакцину против гриппа российского производства – «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». «Совигрипп» предназначен для взрослых, а «Ультрикс Квадри» – для детей.

Ранее редакция сообщала, что более 100 новосибирцев проверили лёгкие в передвижном флюорографе.