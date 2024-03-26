В Новосибирском зоопарке проснулись еноты

Еноты проснулись в Новосибирском зоопарке.
По словам сотрудников зоопарка, еноты — любимчики посетителей. Секрет популярности прост: за ними всегда интересно наблюдать.
– Активно двигаются, ловко забираясь по стволам деревьев. Причем по веткам, идущим параллельно земле, еноты могут лазать вниз головой, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
В Телеграм-канале зоопарка жители столицы Сибири начали активно обсуждать произошедшее.
– Симпатяги.
– Всю зиму спали, а шерстка не примялась.
– Реальный движ.
Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеры смогут бесплатно посмотреть животных в зоопарке Новосибирска.
Источник фото: скрин из видео пресс-службы Новосибирского зоопарка в телеграм-канале
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