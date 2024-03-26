В Новосибирском зоопарке проснулись еноты

Еноты проснулись в Новосибирском зоопарке.

По словам сотрудников зоопарка, еноты — любимчики посетителей. Секрет популярности прост: за ними всегда интересно наблюдать.

– Активно двигаются, ловко забираясь по стволам деревьев. Причем по веткам, идущим параллельно земле, еноты могут лазать вниз головой, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

В Телеграм-канале зоопарка жители столицы Сибири начали активно обсуждать произошедшее.

– Симпатяги. – Всю зиму спали, а шерстка не примялась. – Реальный движ.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеры смогут бесплатно посмотреть животных в зоопарке Новосибирска.