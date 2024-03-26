В полиции рассказали о мертвом мужчине на дороге в Новосибирске

Новосибирские соцсети опубликовали фото мужчины, лежащего в луже крови на обочине у перекрестка улиц Кирова и Алтайской. По словам очевидцев, признаков жизни он не подавал.
В городском ГИБДД пояснили, что пешеход угодил под движущийся троллейбус.
По предварительной информации, 43-летний водитель троллейбуса выполнял рейс по заданному маршруту в Октябрьском районе города. У дома №317 по улице Кирова наехал на мужчину, перебегающего дорогу вне зоны пешеходного перехода.
— В результате ДТП пешеход-мужчина, 34-летний пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. На месте происшествия работает наряд ДПС, следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, — пояснили в Госавтоинспекции Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что в Калининском районе Новосибирска кроссовер Hyundai насмерть сбил переходящую по пешеходному переходу женщину.
Источник фото: Телеграм-канал «АСТ-54», ГИБДД по городу Новосибирску .
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