В полиции рассказали о мертвом мужчине на дороге в Новосибирске

Новосибирские соцсети опубликовали фото мужчины, лежащего в луже крови на обочине у перекрестка улиц Кирова и Алтайской. По словам очевидцев, признаков жизни он не подавал.

В городском ГИБДД пояснили, что пешеход угодил под движущийся троллейбус.

По предварительной информации, 43-летний водитель троллейбуса выполнял рейс по заданному маршруту в Октябрьском районе города. У дома №317 по улице Кирова наехал на мужчину, перебегающего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

— В результате ДТП пешеход-мужчина, 34-летний пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. На месте происшествия работает наряд ДПС, следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, — пояснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Калининском районе Новосибирска кроссовер Hyundai насмерть сбил переходящую по пешеходному переходу женщину.