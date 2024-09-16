Более 1,4 млрд рублей готовы заплатить за разработку проекта и строительство дороги до микрорайона Клюквенный

В Новосибирске ищут подрядчика, который разработает проект и построит автомобильную дорогу к микрорайону Клюквенный (II и III этапы) в Калининском районе Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

В документации отмечается, что общая протяженность участка строительства составляет чуть более 1,83 км. На ней предусмотрено четыре полосы. Расчетная скорость движения по трассе — 60 км/ч. Дорога будет отнесена к категории магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения.

Работы должны быть выполнены в два этапа. Завершения работ — 26 января 2026 года.

Начальная цена контракта — 1,4 млрд рублей.

В середине июля 2024 года в Новосибирской области подвели итоги аукциона по строительству первого этапа улично-дорожной сети микрорайона Клюквенного. Победителем признано ООО «Барнаульское ДСУ №4», которая выполнит работы за 1,1 млрд рублей.

— Согласно контракту, подрядчик должен будет построить магистральные улицы, улицы и дороги местного значения, а также провести работы по необходимым инженерным коммуникациям, обустроить «карманы» для остановок общественного транспорта и пешеходные тротуары, установить дорожные знаки и светофоры, смонтировать остановочные комплексы и т. д., — сообщили в АО «АРЖС НСО».

На площадке уже работают энергетики, которые строят теплосети, а также электросети. Определен проектировщик для детского сада. Кроме того, застройщик из Омска (АО «Завод сборного железобетона №6») начал строительство первого многоквартирного дома в микрорайоне. Еще две компании, которые приобрели участки в 2023 году (ГК «Талан» и ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»), выйдут на площадку в первом и втором квартале 2025 года.

В новом микрорайоне в Калининском районе на площади более 200 га до 2033 года предполагается возведение более 1 млн кв. м жилья. Освоение территории запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысячу кв. м жилья. На участке также планируется разместить пять детсадов, трех школ и поликлинику с подстанцией скорой помощи.

Ранее редакция сообщала, что на торги под жилищное строительство выставлены три участка под Новосибирском. На подходе еще четыре участка.