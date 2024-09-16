Иван Ивашина назначен временным главой строительного департамента мэрии Новосибирска

После ухода Алексея Кондратьева и.о. начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска и замглавы города назначен Иван Ивашина. Эту информацию редакции подтвердил источник в мэрии. На сайте муниципалитета отмечается, что ранее он был замглавы департамента, начальником управления строительства и инженерного обеспечения мэрии.
В список задач управления входят:
Напомним, сегодня стало известно об уходе Алексей Кондратьева по собственному желанию.
Источник фото: Infopro54 / Автор: Юлия Данилова.
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