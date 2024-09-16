Иван Ивашина назначен временным главой строительного департамента мэрии Новосибирска

После ухода Алексея Кондратьева и.о. начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска и замглавы города назначен Иван Ивашина. Эту информацию редакции подтвердил источник в мэрии. На сайте муниципалитета отмечается, что ранее он был замглавы департамента, начальником управления строительства и инженерного обеспечения мэрии.

В список задач управления входят:

Участие в определении направлений, выборе целей и приоритетов в области архитектурно-градостроительной политики развития города Новосибирска.

Участие в ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Новосибирска.

Напомним, сегодня стало известно об уходе Алексей Кондратьева по собственному желанию.