На торги под жилищное строительство выставлены три участка под Новосибирском

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило три конкурса на право аренды еще трех земельных участков в микрорайоне «Клюквенный» в рамках реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ).

Площадь первого участка 25 761 кв. м, он передается в субаренду застройщику до декабря 2032 года. Минимальный размер платежей, необходимых для заключения договора субаренды земельного участка: 288 млн рублей. Из них 82 млн — за право заключения договора аренды, 192 млн — целевой взнос на инфраструктуру, 13,7 млн — целевой взнос на завершение строительства многоквартирных домов. Годовая субарендная плата за участок — 169,7 тысяч рублей.

Площадь второго участка — 22 226 кв. м. Минимальный размер платежей — 251,9 млн руб, из них 71,9 за договор субаренды, 167,9 — целевой взнос на инфраструктуру, 11,9 —целевой взнос на завершение строительства многоквартирных домов. Годовая плата —162,9 тысяч рублей.

Третий участок площадью 24 237 кв. м. Минимальный размер платежей — 272,5 млн руб, в том числе договор субаренды — 77,8 млн, целевой взнос на инфраструктуру — 181,7 млн, целевой взнос на завершение строительства многоквартирных домов — 12,9 млн руб. Плата по субаренде — 177,6 тысяч рублей в год.

До конца сентября «АРЖС» принимает документы от застройщиков. Итоговая цена заключения договора с застройщиками определится на торгах.

Ранее генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян сообщал, что агентство планирует выставить на торги семь земельных участков.

Напомним, земельные участки в Клюквенном в 2023 году купили четыре компании: ГК «Талан» из Ижевска (более 8,5 га), ГК «Союз» из Барнаула (8 га) и новосибирский застройщик ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (4,17 га). После этого торги были приостановлены. В агентстве это объясняли необходимостью синхронизировать строительство домов, а также объектов социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры.

Этим летом омский застройщик вышел на площадку КРТ Клюквенный. Он получил разрешение на строительство в начале июня. Еще две компании, которые приобрели участки в 2023 году (ГК «Талан» и ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»), выйдут на площадку в первом и втором квартале 2025 года. Первые шесть домов застройщики микрорайона планируют сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном будет запущена школа, в мае — детский сад. В январе-феврале 2028-го запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин.

В целом от продажи прав на землю при реализации пилотного проекта комплексного развития территории (КРТ) — микрорайона Клюквенный — правительство области планирует выручить 9,5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что деньги на выкуп квартир и участков под строительство Клюквенного заканчиваются.