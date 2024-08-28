На торги под жилищное строительство выставлены три участка под Новосибирском

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило три конкурса на право аренды еще трех земельных участков в микрорайоне «Клюквенный» в рамках реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ).
До конца сентября «АРЖС» принимает документы от застройщиков. Итоговая цена заключения договора с застройщиками определится на торгах.
Ранее генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян сообщал, что агентство планирует выставить на торги семь земельных участков.
Напомним, земельные участки в Клюквенном в 2023 году купили четыре компании: ГК «Талан» из Ижевска (более 8,5 га), ГК «Союз» из Барнаула (8 га) и новосибирский застройщик ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (4,17 га). После этого торги были приостановлены. В агентстве это объясняли необходимостью синхронизировать строительство домов, а также объектов социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры.
Этим летом омский застройщик вышел на площадку КРТ Клюквенный. Он получил разрешение на строительство в начале июня. Еще две компании, которые приобрели участки в 2023 году (ГК «Талан» и ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»), выйдут на площадку в первом и втором квартале 2025 года. Первые шесть домов застройщики микрорайона планируют сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном будет запущена школа, в мае — детский сад. В январе-феврале 2028-го запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин.
В целом от продажи прав на землю при реализации пилотного проекта комплексного развития территории (КРТ) — микрорайона Клюквенный — правительство области планирует выручить 9,5 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что деньги на выкуп квартир и участков под строительство Клюквенного заканчиваются.
Иллюстрация предоставлена Минстроем Новосибирской области.
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