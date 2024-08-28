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На торги под жилищное строительство выставлены три участка под Новосибирском

  • 28/08/2024, 10:45
Автор: Юлия Данилова
На торги под жилищное строительство выставлено три участка под Новосибирском
На подходе еще четыре участка.

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило три конкурса на право аренды еще трех земельных участков в микрорайоне «Клюквенный» в рамках реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ).

  • Площадь первого участка 25 761 кв. м, он передается в субаренду застройщику до декабря 2032 года. Минимальный размер платежей, необходимых для заключения договора субаренды земельного участка: 288 млн рублей. Из них 82 млн — за право заключения договора аренды, 192 млн — целевой взнос на инфраструктуру, 13,7 млн —  целевой взнос на завершение строительства многоквартирных домов. Годовая субарендная плата за участок — 169,7 тысяч рублей.
  • Площадь второго участка — 22 226 кв. м. Минимальный размер платежей — 251,9 млн руб, из них 71,9 за договор субаренды, 167,9 — целевой взнос на инфраструктуру, 11,9 —целевой взнос на завершение строительства многоквартирных домов. Годовая плата —162,9 тысяч рублей.
  • Третий участок площадью 24 237 кв. м. Минимальный размер платежей — 272,5 млн руб, в том числе договор субаренды — 77,8 млн, целевой взнос на инфраструктуру — 181,7 млн, целевой взнос на завершение строительства многоквартирных домов — 12,9 млн руб. Плата по субаренде — 177,6 тысяч рублей в год.

До конца сентября «АРЖС» принимает документы от застройщиков. Итоговая цена заключения договора с застройщиками определится на торгах.

Ранее генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян сообщал, что агентство планирует выставить на торги семь земельных участков.

Напомним, земельные участки в Клюквенном в 2023 году купили четыре компании: ГК «Талан» из Ижевска (более 8,5 га), ГК «Союз» из Барнаула (8 га) и новосибирский застройщик ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (4,17 га). После этого торги были приостановлены. В агентстве это объясняли необходимостью синхронизировать строительство домов, а также объектов социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры.

Этим летом омский застройщик вышел на площадку КРТ Клюквенный. Он получил разрешение на строительство в начале июня. Еще две компании, которые приобрели участки в 2023 году (ГК «Талан» и ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»), выйдут на площадку в первом и втором квартале 2025 года. Первые шесть домов застройщики микрорайона планируют сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном будет запущена школа, в мае — детский сад. В январе-феврале 2028-го запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин.

В целом от продажи прав на землю при реализации пилотного проекта комплексного развития территории (КРТ) — микрорайона Клюквенный — правительство области планирует выручить 9,5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что деньги на выкуп квартир и участков под строительство Клюквенного заканчиваются.

Иллюстрация предоставлена Минстроем Новосибирской области.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : микрорайон Клюквенный КРТ Земля для строительства


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