Более 1400 единиц нового медоборудования получит Новосибирская область в 2025

В рамках реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» Новосибирская область в текущем году ожидает поступление 1442 единиц различного медоборудования, как сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

По его словам, обновление и расширение технического оснащения поликлиник позволяет оказывать качественную медпомощь, включая диспансеризацию и наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями в динамике, максимально близко к месту их проживания, а также оперативно выявлять широкий спектр заболеваний.

Тогучинская ЦРБ является ярким примером успешной реализации программы обновления оборудования, получив в полном объеме запланированное на текущий год оснащение в рамках национального приоритетного проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В соответствии с планом поставок на 2025 год, Тогучинская ЦРБ получила более 30 единиц оборудования, что позволило укрепить материально-техническую базу поликлиники, стационара и фельдшерско-акушерских пунктов. По словам главного врача ЦРБ Елены Рябчиковой, для поликлиники было закуплено 13 единиц оборудования, что позволило дооснастить кабинеты в соответствии с установленными стандартами. В частности, кабинет офтальмолога был оснащен рефрактометром и пневмотонометром, с помощью которых с начала апреля было проведено 140 исследований зрения у детей и взрослых.

Рефрактометр помог выявить нарушения зрения у 50 детей и 9 взрослых, а пневмотонометр, используемый для измерения внутриглазного давления и диагностики глаукомы, выявил данную патологию у восьми пациентов. Кроме того, больница получила аппараты для холтеровского мониторирования, суточного мониторирования артериального давления и новый 12-канальный электрокардиограф, а также УЗИ-сканер «РуСкан 65» с широким набором программ и датчиков, который с февраля по апрель использовался для проведения более 300 ультразвуковых исследований сердца и его клапанного аппарата, а с мая применяется в акушерско-гинекологической практике.

Елена Рябчикова также отметила, что для хирургического отделения был приобретен универсальный многофункциональный операционный стол. В рамках плана оснащения и переоснащения ФАПов, в пяти из них были заменены весы для детей до года, а в трех – напольные весы для взрослых. Для четырех ФАПов были закуплены портативные анализаторы уровня сахара в крови с тест-полосками и анализаторы гемоглобина крови, что позволяет медицинским работникам ФАПов проводить диспансеризацию взрослого населения на месте и осуществлять динамическое наблюдение за пациентами, состоящими на диспансерном учете.