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Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на июнь 2025

  • 30/05/2025, 10:04
Автор: Марина Санькова
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на июнь 2025
Лунный календарь может стать ценным инструментом при планировании заботы о ваших комнатных растениях

Влияние Луны на мир растений – тема, вызывающая интерес и дебаты на протяжении долгого времени. Садоводы издавна обращали внимание на смену лунных фаз, считая, что это оказывает воздействие на жизненный цикл растений. Тем не менее, научные подтверждения этих эмпирических наблюдений все еще вызывают вопросы.

Вместе с тем, если вы убеждены в том, что все живущее на Земле связано с лунными циклами, то лунный календарь может стать ценным инструментом при планировании заботы о ваших комнатных растениях.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

  • Блaгoпpиятныe дни в июнe для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 1З, 14, 17, 18, 21, 22, З0 июня
  • B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c комнатными растениями: 10, 2З июня
  • Heблaгoпpиятныe дни: 1, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 июня
  • С pacтeниями работать не рекомендуется: 11, 24, 25, 26 июня (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe)
комнатные растения

Полив комнатных растений

1 июня (воскресенье): Растущая Луна во Льве. Лев считается не самым благоприятным знаком для плодородия. Рекомендуется ограничиться рыхлением почвы и обработкой растений от вредителей. Посадка, пересадка, проращивание семян, полив, подкормка и обрезка не рекомендуются.

2-4 июня (понедельник-среда): Растущая Луна переходит в Деву (с 16:52 4 июня) и далее в Весы. Дева характеризуется как знак средней плодовитости. Это удачное время для пересадки, деления комнатных растений, посадки многолетних и вьющихся цветов, борьбы с вредителями, укоренения черенков, обрезки и подкормки. Замачивание семян лучше отложить.

5-6 июня (четверг-пятница): Растущая Луна в Весах. Весы также относятся к знакам средней плодовитости. Отличные дни для посадки и пересадки комнатных цветов, укоренения черенков, обрезки, подкормки и полива. Использование ядохимикатов нежелательно.

7-9 июня (суббота-понедельник): Луна переходит в Скорпиона (с 18:05 9 июня) и далее в Стрельца. Скорпион – плодородный знак. Рекомендуется посадка многолетних, вьющихся и луковичных растений. Хороший период для подкормки, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Пересадку, обрезку, деление корней и луковиц следует отложить.

10 июня (вторник): Растущая Луна в Стрельце. Стрелец – малопродуктивный знак. Хорошие дни для посадки ампельных цветов и растений с длинным вьющимся стеблем. Возможны укоренение черенков и борьба с вредителями. Пересадка, замачивание семян, обрезка не рекомендуются.

11 июня (среда): Полнолуние. В период полнолуния не рекомендуется работать с растениями.

12-14 июня (четверг-суббота): Убывающая Луна переходит в Козерога (с 13:57 14 июня) и далее в Водолея. Козерог – знак средней плодовитости. Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, включая луковичные. Возможны обрезка, полив, подкормка, замачивание семян, борьба с вредителями. Следует избегать травмирования корней.

15-16 июня (воскресенье-понедельник): Убывающая Луна в Водолее. Водолей – неплодородный знак. В этот день рекомендуется только рыхление сухой почвы и обработка растений от болезней. Водолей не пригоден для посадок, пересадок, поливов, подкормок, замачивания семян и черенкования.

цветы

Обрезка комнатных растений

17-18 июня (вторник-среда): Убывающая Луна в Рыбах. Рыбы – плодородный знак. Удачное время для пересадки цветов, посадки луковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков. Полив и подкормку следует проводить умеренно. Обрезка, прищипывание, чрезмерный полив и перекармливание не рекомендуются.

19-20 июня (четверг-пятница): Убывающая Луна в Овне. Овен – неплодородный знак. Под знаком Овна рекомендуется только обработка растений от вредителей и рыхление сухой земли. Посадка, пересадка, проращивание семян, укоренение черенков, поливы, подкормки и обрезка не рекомендуются.

21-22 июня (суббота-воскресенье): Убывающая Луна в Тельце. Телец – плодородный знак. Удачное время для посадки (но не пересадки) луковичных и многолетних цветов. Возможны полив, подкормка, замачивание семян, обрезка. Пересадка не рекомендуется.

23 июня (понедельник): Убывающая Луна в Близнецах. Близнецы – малопродуктивный знак. Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Возможна борьба с вредителями, обрезка, рыхление почвы. Пересадка не рекомендуется.

24-26 июня (вторник-четверг): Новолуние. В период новолуния растения уязвимы, поэтому не рекомендуется их беспокоить.

27-30 июня (пятница-понедельник): Растущая Луна переходит во Льва (с 14:34 29 июня) и далее в Деву. Рекомендации аналогичны периодам, когда Луна находилась в этих знаках ранее в июне.

Фото: ru.freepik.com/Автор: rawpixel.com freepik

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь цветовода на июнь 2025 лунный календарь


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