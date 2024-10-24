Более 150 тонн собранного на Сахалине стекла отправили в Новосибирск

Более 150 тонн стекла пришло на Переработку в Новосибирск из Сахалинской области.

В пресс-службе министерства ЖКХ Сахалинской области сообщили о том, стекло будут использовать при производстве новой продукции. Так, например, изготовят стеклянную тару и посуду.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Экология».

— В скором времени отходы получат вторую жизнь – их будут использовать при производстве новой продукции, — говорится в сообщении ведомства.

Исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук отметил, что организация логистики для островного региона является сложной задачей. Тем не менее, он отметил, что она успешно решена, и выразил надежду на продолжение сотрудничества и увеличение его объёмов. Ежедневно на полигонах Сахалина отбирается примерно тонна стеклянных отходов.

Переработка стекла осуществляется на новосибирском предприятии ООО «Сибирское стекло» (Входит в РАТМ Холдинг. — Ред.). Сбор стеклобоя в интересах завода осуществляет ООО «Чистая страна». При изготовлении коричневой стеклотары (половина в структуре продукции «Сибстекла») на стекловаренной печи применяют 55-60 % вторичного сырья, пояснили в пресс-службе РАТМ Холдинга. В компании также заявили, что нашли возможность увеличить суточную мощность стекловаренной печи.

— Совет директоров «Сибстекла» одобрил инвестиционную программу, предусматривающую установку еще одной технологической линии, укомплектованной трехкапельной стеклоформующей машиной, печью отжига, транспортировочным, инспекционным и упаковочным оборудованием. В результате, общая производительность стекольных комплексов поднимется на 15 % – до 1 млрд стеклоизделий в год, — пояснил гендиректор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

По предварительным оценкам, вложения в проект составят 700 млн рублей, он должен окупиться за два года.

Ранее редакция сообщала о том, что инвестсовет одобрил строительство под Новосибирском завода стоимостью 4 млрд рублей.