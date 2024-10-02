Инвестсовет одобрил строительство под Новосибирском завода стоимостью 4 млрд рублей

В Новосибирском районе появится завод по производству бумаги и картона из макулатурного сырья. Проект представил на инвестиционном совете Новосибирской области гендиректор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игорь Диденко.

— По поручению президента Россия с трудом строит экономику замкнутого цикла. Внедряется РОП, повышается процент утилизации. На Урале, в Сибири генерируются огромные объемы макулатуры, но перерабатываются за тысячи километров. А ввозится картон и бумага, оставляя добавленную стоимость, рабочие места и налоги в других регионах. Сегодня НКБК обеспечен собственным сырьем на 45%, поэтому потребность запуска нового картонного производства назрела! — отметил Диденко.

По его словам, в год новое предприятие будет перерабатывать 112 тысяч тонн макулатуры и выпускать 102 тысячи тонн картона. Объем инвестиций в проект превышает 4 млрд рублей, из них 2 млрд — стоимость оборудования.

— Сейчас мы завершаем работу по проектированию завода, работаем с контрактами по согласованию финансирования проекта. На строительство отводятся 2 года. Запуск предприятия намечен на 2028-й. На проектную мощность завод выйдет в 2030 году, создав более 100 рабочих мест со средней зарплатой 104 тысячи рублей, — пояснил Infopro54 Игорь Диденко.

За 9 лет по данному проекту компания планирует получить выручку в размере 37 млрд рублей, а также перечислить в региональный бюджет 1,8 млрд рублей налогов, а в федеральный — 5,6 млрд.

Стоит отметить, что этот проект для компании будет третьим. В 2018 году НКБК запустил завод по производству гофрокартона, в 2023 году — по производству упаковки для яиц. Новое предприятие также будет расположено на территории бывшей нефтебазы «Красный Яр».

В перспективе, после запуска мусоросортировочных комплексов на левом и правом берегу Новосибирска, Диденко намерен построить еще один гофрозавод, нацеленный на переработку полигонной макулатуры и тетрапака. Расчетная стоимость этого проекта составляет 3 млрд рублей, при его реализации планируется создать еще 200 рабочих мест.

В качестве мер поддержки Игорь Диденко попросил передать компании участок из земель промышленности в аренду без проведения торгов, в том числе на берегу — для эксплуатации водозабора, водоотведения как для проекта, так и для поселка Красный Яр. Для работы причалов для транспортировки и приема оборудования (200 контейнеров), строительных материалов и инертных грузов. Подвести сети МУП «Горводоканал» для нужд поселка и нового проекта. Оказать содействие в техприсоединении дополнительных мощностей по газу и электроэнергии.

АО «НКБК» занимается переработкой макулатуры в гофроупаковку. В 2024 году компания уже заплатила в бюджет по налогам и сборам около 500 млн рублей. Уставный капитал предприятия — 262 млн рублей. Собственником (100%) является Игорь Диденко.

Ранее Игорь Диденко сообщал о планах создать на территории бывшей нефтебазы «Красный Яр» частный экотехнопарк.