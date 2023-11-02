Более 155 миллионов дополнительно направлено на капремонт школы под Новосибирском

Власти Новосибирской области направили дополнительно 155,6 миллионов на капитальный ремонт школы №26 в Оби. Об этом сообщает пресс-служба правительство Новосибирской области.

Запланированной ранее суммы оказалось недостаточно, так как по ходу работ были выявлены новые проблемы. Но благодаря направленным деньгам ремонт сохранил свой прежний темп.

— В настоящее время завершены работы по усилению фундаментов, строительных конструкций, продолжается капитальный ремонт инженерных систем, ремонт кровли и фасада здания, — говорится в сообщении.

После капремонта школа планирует открыть двери для 956 учеников. Однако сейчас дети распределены по другим заведениям.

Отметим, что в этом году в программе по модернизации школ участвовали 15 школ. 13 уже готовы.

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт на восьми мостах еще не закончен в Новосибирске.