Следственный комитет отреагировал на смерть подростка, которого вовлекли в странный бизнес в Новосибирске

Депутат городского совета Александр Бурмистров публично обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в трагедии, где погиб 17-летний студент.

Напомним, ЧП произошло 30 октября в доме по улице Петухова, 74. Очевидцы обнаружили на тротуаре мертвого парня. В день похорон студента родственники рассказали о возможных причинах, которые подвигли юношу уйти из жизни.

Депутат Александр Бурмистров и друзья погибшего рассказали Infopro54 о странном бизнесе, которым занимался Николай* накануне смерти.

― В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Предстоит установить все обстоятельства случившегося и события, предшествующие этому, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Сегодня мама студента расскажет следователям свою версию произошедшего и предоставит доказательства, которые ей удалось найти в комнате сына.

*Имя героя изменено.