Перезапуск магазинов Adidas может произойти уже ближайшей весной

Согласно ожиданиям, магазины Adidas откроются в нашей стране весной следующего года. Однако у них будет другое, права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко, передает ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладельца REC + retail group Наталию Кермедчиеву.

По ее словам, субаренду Adidas купила структура Якова Панченко. При этом Кермедчиева уточнила, что это не то, чтобы чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, поэтому будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно.

— Названия еще нет, будет какое-то нейтральное название, — добавила собеседница агентства.

По сведениям Наталии Кермедчиевой, в следующем году в России перезапустят десятки магазинов Adidas, открытия начнутся со столицы. В целом же планируется перезапустить до сотни магазинов Adidas в стране.

Ассортимент останется тем же, пояяснила Кермедчиева.

— Думаю, цены увеличатся в пределах 20%, не больше, — заключила она.

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