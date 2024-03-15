Более 190 советских календариков продают в Новосибирске

Жительница столицы Сибири продает на платформе «Авито» коллекцию советских календариков за 3500 рублей.
— В коллекции 198 экземпляров, — отмечает продавец.
Исходя из предоставленных фотографий, можно сделать вывод, что все они посвящены различным тематикам.
Так, например, на одних изображены сказки, на других – спортсмены и артисты. Отметим, что на многих календарях изображена природа.
Со слов девушки, коллекция формировалась до 90-х годов прошлого века. Продавец готов доставить коллекцию покупателю почтой или курьером.
Ранее редакция сообщала о том, что коллекционный сахар из разных городов продают в Новосибирске.
Фото с сайта Авито
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru