Вице-губернатор НСО может принять участие в конкурсе по выборам мэра Новосибирска

Как стало известно Infopro54 сегодня в конкурсную комиссию, которая принимает документы от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе по выборам мэра, пришел заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев. Об этом Infopro54 сообщили сразу несколько источников.

Напомним, в правительство Новосибирской области Максим Кудрявцев пришел в апреле 2022 года. Он был назначен заместителем губернатора, работающим в Москве. На этой должности он сменил Василия Смирнова, который, по оценке губернатора, благополучно выстроил взаимоотношения региона с федеральным центром, в частности министерством науки и министерством обороны РФ.

До прихода в исполнительную власть Кудрявцев был директором макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». В 2015 году был избран депутатом регионального парламента шестого созыва от партии «Единая Россия». В 2016 году по одномандатному округу прошёл на выборах в Госдуму РФ. Работал заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Летом 2023 год Максим Кудрявцев был назначен ответственным за цифровую трансформацию в регионе. Кудрявцеву было поручено координировать работу заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной власти, которые отвечают за цифровизацию, в том числе за обеспечение перевода в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.

На момент публикации редакции Infopro54 не удалось дозвониться до Максима Кудрявцева, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В кулуарах органов власти Новосибирской области Кудрявцев назывался как основной претендент на пост мэра Новосибирска, которого может поддержать губернатор региона. Политолог, редактор портала «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов отмечает, что в числе финалистов также обсуждали председателя Маслянинского районного совета Вячеслава Ярманова и руководителя представительства Новосибирской области в Москве в ранге вице-губернатора Евгения Прохоренко.

— По сведениям ЦДЖ, все трое заручились поддержкой весомых госструктур и приготовили пакеты документов для заявки на пост мэра. Но выдвинут будет только один. В последние дни источники во власти говорили, что шансы Кудрявцева на выдвижение выше, — пишет Кузнецов.

Прием документов на конкурс по выборам мэра Новосибирска завершается сегодня через несколько часов.

Ранее редакция сообщала о том, что сегодня подал документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска бизнесмен Дмитрий Лукашев.